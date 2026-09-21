रूस से तेल पर 100 प्रतिशत टैरिफ का खतरा? भारत कर रहा अमेरिकी कानून की समीक्षा

भारत अमेरिका के नए प्रतिबंधों पर करीब से नजर रख रहा है। ये प्रतिबंध उन देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगा सकते हैं जो अब भी रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीद रहे हैं। यह कदम भारत के लिए खासकर मायने रखता है, क्योंकि वह रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस कानून की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने यह घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप के इस हफ्ते की शुरुआत में इस कानून पर दस्तखत करने के बाद की।