रूस से तेल पर 100 प्रतिशत टैरिफ का खतरा? भारत कर रहा अमेरिकी कानून की समीक्षा
भारत अमेरिका के नए प्रतिबंधों पर करीब से नजर रख रहा है। ये प्रतिबंध उन देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगा सकते हैं जो अब भी रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीद रहे हैं। यह कदम भारत के लिए खासकर मायने रखता है, क्योंकि वह रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस कानून की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने यह घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप के इस हफ्ते की शुरुआत में इस कानून पर दस्तखत करने के बाद की।
भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ता जारी
इन नए प्रतिबंधों के बावजूद, भारत और अमेरिका अपनी व्यापार वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। गोयल ने बताया कि दोनों पक्ष लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस महीने के आखिर में मिल्वौकी में होने वाली G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान वे अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। गोयल ने यह भी साझा किया कि भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, और दोनों देश इस समझौते को लेकर लगातार संपर्क में बने हुए हैं।