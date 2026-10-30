भारत UNSC में अपनी दावेदारी के लिए AI और समुद्री सुरक्षा पर दे रहा है जोर

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हालिया बहस में, भारत के राजदूत हरीश पर्वथनेनी ने बताया कि वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए समुद्रों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर सभी देश मिलकर काम करें तो AI, ऑटोनोमस सिस्टम और साइबर टूल्स की मदद से समुद्री मार्गों को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है।

भारत पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर' जैसे कई प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, जिनका मकसद सुरक्षा और स्वतंत्र समुद्री आवागमन को बढ़ावा देना है। यह दिखाता है कि भारत इन उद्देश्यों को लेकर कितना गंभीर है।