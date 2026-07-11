नकली दवाओं से अब नहीं होगा खिलवाड़, सरकार पैकेजिंग कंपनियों पर कसेगी नकेल

पैकेजिंग नियम बनाने के लिए विशेष उपसमिति का गठन

नए पैकेजिंग नियम तैयार करने के लिए एक विशेष उपसमिति बनाई जाएगी। यह उपसमिति विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेगी और हो सकता है कि इसके लिए पुराने दवा कानूनों में भी कुछ बदलाव करने पड़ें।

अधिकारियों का कहना है कि असली और नकली दवाओं की पहचान करने के लिए पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से, पैकेजिंग सामग्री बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनियों पर और कड़ा नियंत्रण रखा जाएगा, जिससे नकली दवाओं को बाजार में आने से रोका जा सके।