पायलट बनने के लिए अब लगेगा आधे से भी कम समय? सरकार की नई योजना पर सुरक्षा के सवाल देश Jun 24, 2026

एयरलाइंस के पास पायलटों की भारी मांग है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार मल्टी-क्रू पायलट लाइसेंस (MPL) लाने पर विचार कर रही है। अभी तक पायलटों को वास्तविक विमान में 200 घंटे उड़ान भरनी होती थी। MPL आने के बाद यह समय घटकर करीब 100 से 120 घंटे हो जाएगा। घंटे कम होने पर भी, पायलटों को फ्लाइट सिमुलेटर पर ज्यादा अभ्यास करने का मौका मिलेगा। इससे ट्रेनिंग तेजी से पूरी होगी और पायलट आपातकालीन स्थितियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे।