भारत ने पाकिस्तान को SCO मंच पर बुलाया, क्या बदलेगी कूटनीति की तस्वीर?

इस मंच का विचार पहले हुए एक SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखा था। यह दिल्ली के पुराना किला में आयोजित होगा। यहां यूनेस्को स्थलों के लिए मिलकर नामांकन करने और साझा विरासत का जश्न मनाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भले ही उतार-चढ़ाव भरे रहे हों, लेकिन सभी को इस मंच पर बुलाना यह दिखाता है कि इस क्षेत्र में बातचीत और सांस्कृतिक जुड़ाव कितना अहम है।