भारत ने पाकिस्तान को SCO मंच पर बुलाया, क्या बदलेगी कूटनीति की तस्वीर?
भारत ने पाकिस्तान को दिल्ली में होने वाले पहले SCO सभ्यता संवाद मंच में शामिल होने का न्योता भेजा है। यह मंच 20 से 22 नवंबर तक चलेगा।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव रहने के बावजूद पाकिस्तान इसमें हिस्सा लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसका मुख्य मकसद SCO देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था मंच का प्रस्ताव
इस मंच का विचार पहले हुए एक SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखा था। यह दिल्ली के पुराना किला में आयोजित होगा। यहां यूनेस्को स्थलों के लिए मिलकर नामांकन करने और साझा विरासत का जश्न मनाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भले ही उतार-चढ़ाव भरे रहे हों, लेकिन सभी को इस मंच पर बुलाना यह दिखाता है कि इस क्षेत्र में बातचीत और सांस्कृतिक जुड़ाव कितना अहम है।