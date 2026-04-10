भारत ने लेबनान के हालात पर चिंता जताई, कहा- नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता

भारत ने लेबनान में आम नागरिकों की बढ़ती मौतों पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम लेबनान में बड़ी संख्या में नागरिकों के हताहत होने की खबरों से बेहद चिंतित हैं।" भारत का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है, जब संघर्ष-विराम के बावजूद इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। भारत ने दोहराया कि आम नागरिकों की सुरक्षा उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है।

बयान भारत बोला- UNIFIL में सैनिक भेजने वाले देश के तौर पर हम चिंतित मंत्रालय ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) में सैनिक भेजने वाले देश के तौर पर, जो लेबनान की शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, घटनाओं का यह रुख बहुत ही परेशान करने वाला है।" बता दें कि भारत भी UNIFIL में तैनाती के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। मंत्रालय ने कहा, "भारत ने हमेशा नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना जरूरी है।"

दूतावास भारत ने कहा- लेबनान के हालात पर बारीकी से नजर मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और लेबनान में अपने नागरिकों के संपर्क में बनी हुई है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, इस समय लेबनान में लगभग 1,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं। जायसवाल ने कहा, "लेबनान में हमारा दूतावास भारतीय समुदाय की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में उनके साथ लगातार संपर्क में है और लेबनान में हमारे लगभग 1,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं।"

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ऊर्जा सुरक्षा मंत्रालय ने कहा- खाड़ी देशों के दौरे पर हैं मंत्री मंत्रालय ने कहा, "हम खाड़ी क्षेत्र के देशों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर हमारे मंत्री ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खाड़ी देशों का दौरा कर रहे हैं।" मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल मॉरीशस के दौरे पर हैं और वे 11 और 12 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा करेंगे और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।

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