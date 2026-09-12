दिल्ली में BRICS का शंखनाद: भारत की पहल से 'सबके लिए ऊर्जा' का नया युग
भारत नई दिल्ली में BRICS 2026 शिखर सम्मेलन की शुरुआत कर चुका है। इसमें 'एनर्जी ट्रैक' पर खास ध्यान रहेगा, जिसकी थीम 'सर्वेषां ऊर्जां' (सबके लिए ऊर्जा) रखी गई है। इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा को लोगों के लिए सस्ता और भरोसेमंद बनाना है।
इसके साथ ही, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी फंडिंग और जरूरी खनिजों तक पहुंच जैसे बड़े मुद्दों पर भी बात की जाएगी। यह सब भारत की उस सोच का हिस्सा है, जिसमें ब्रिक्स देशों के बीच लचीलापन बढ़ाने, नई खोजों को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग मजबूत करने पर जोर है।
भारत स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दे रहा
भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को राह दिखाना चाहता है। इसके लिए वह हरित हाइड्रोजन, स्मार्ट ग्रिड और नई स्टोरेज टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है। खनिज आपूर्ति को अलग-अलग स्रोतों से जोड़ने, सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने, टेक्नोलॉजी साझा करने और बैटरी व नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादों में मूल्य बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया जा रहा है।
इसके अलावा, भारत ऐसी ऊर्जा बदलाव की वकालत कर रहा है, जिससे विकासशील देश तरक्की भी कर सकें और पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखें।