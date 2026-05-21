इबोला का वैश्विक संकट: भारत ने अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कड़े किए स्वास्थ्य नियम

WHO ने प्रकोप को वैश्विक चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया

अभी तक भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि, जो यात्री किसी संक्रमित व्यक्ति के खून या शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए हों, उन्हें इसकी तुरंत जानकारी देनी होगी।

स्वास्थ्य अधिकारी केवल एहतियात के तौर पर अपनी आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस प्रकोप को "वैश्विक चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल" घोषित किया है, क्योंकि यह बहुत तेजी से फैल रहा है।