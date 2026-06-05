गिलगित-बाल्टिस्तान पर भारत की दो टूक, कहा- यह हमारा है, अवैध कब्जा तुरंत छोड़ो

पाकिस्तान को भारतीय इलाके खाली करने होंगे

भारत ने पाकिस्तान पर यह आरोप भी लगाया है कि वह इन चुनावों के जरिए इलाके में जारी मानवाधिकार हनन और राजनीतिक दमन जैसी गंभीर समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान ने गैरकानूनी ढंग से भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है और उसे तुरंत इन इलाकों को खाली करना होगा।