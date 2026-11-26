भारत ने साल 2025-26 के दौरान 37.85 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। यह पिछले फसल वर्ष 2024-25 के मुकाबले 2.08 करोड़ मीट्रिक टन ज्यादा है।

चावल उत्पादन में देश दुनिया में पहले नंबर पर बरकरार है, जहां 15.51 करोड़ मीट्रिक टन चावल पैदा हुआ है। गेहूं के उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है, जिसका कुल उत्पादन 12.2 करोड़ मीट्रिक टन रहा।

मक्का, बाजरा और दालों जैसी दूसरी फसलों के उत्पादन में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है।