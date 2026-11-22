भारत ने नेपाल के रास्ते सैन्य विमान को इजाजत देने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया

भारत ने नेपाल के रास्ते सैन्य विमान को इजाजत देने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया- रिपोर्ट

लेखन भारत शर्मा 01:55 pm Nov 22, 202601:55 pm

क्या है खबर?

भारत ने नेपाल के बागडोगरा प्रवेश बिंदू से सैन्य विमानों के गुजरने की अनुमति मांगने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा से ठीक पहले दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि सैन्य विमानों के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। आइए इस पूरे मामले पर नजर डालते हैं।