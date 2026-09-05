असम के रंगपुर-सिवासागर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मिली जगह

भारत ने रंगपुर-सिवासागर एन्सेम्बल को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए शामिल किया है। यह एक ऐतिहासिक जगह है, जहां अहोम काल के कई मंदिर, महल और इंजीनियरिंग के शानदार नमूने मौजूद हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस खबर की जानकारी दी। उन्होंने इसे अहोम राजवंश की विरासत को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, जिसने लगभग 600 साल तक असम की ब्रह्मपुत्र घाटी पर राज किया था।