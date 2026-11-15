भारत ने लिथियम बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर क्यों लगाई रोक?

यह पाबंदी भारत की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने देश में खनिज प्रोसेसिंग को बढ़ाना चाहता है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों के लिए।

इसके साथ ही, सरकार ने लिथियम और निकल की प्रोसेसिंग के लिए एक पूरा सिस्टम बनाने के मकसद से एक नई योजना पर 2,814 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है। फिलहाल देश में 57 बैटरी रीसाइकलर हर साल टनों पुरानी बैटरियों को संभाल रहे हैं। यह नई नीति उन्हें और भी बेहतर तरीके से रीसाइकिल करने में मदद करेगी और सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगी।