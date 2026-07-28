भारत में आ रहे हैं प्लास्टिक नोट, RBI ला रहा 10 और 20 रुपये के 6 गुना ज्यादा चलने वाले नोट

इस टेस्टिंग के लिए 10 और 20 रुपये के एक-एक अरब नोट छापे जाएंगे। हालांकि, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कागजी नोट अभी कहीं नहीं जा रहे। प्लास्टिक से बने ये नोट कागज के नोटों से 6 गुना ज्यादा समय तक चलते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कचरा भी कम फैलेगा। दुनिया के 60 से ज्यादा देश पहले से ही इन नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम (UK) भी शामिल हैं। ये नोट मजबूत होते हैं और पर्यावरण के लिए भी इन्हें बेहतर माना जाता है।