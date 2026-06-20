7 नए बुलेट ट्रेन मार्गों को हरी झंडी, 2 घंटे से कम समय में होगा मुंबई-अहमदाबाद का सफर
यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। भारत सरकार ने हाल ही में 7 नए बुलेट ट्रेन मार्गों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब शहरों के बीच का सफर काफी तेज हो जाएगा। बहुत जल्द आप मुंबई से अहमदाबाद का सफर 2 घंटे से भी कम वक्त में पूरा कर पाएंगे। इसी तरह, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी भी सिर्फ एक घंटे से कुछ ही ज्यादा समय में तय की जा सकेगी। दिल्ली-वाराणसी और दिल्ली-सिलीगुड़ी जैसे मार्ग भी इस सूची का हिस्सा हैं। इनके शुरू होने से देश भर में यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की बिहार में 200 से ज्यादा ट्रेनों की घोषणा
बिहार में भी रेल सुविधाओं का काफी विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक साप्ताहिक छपरा-आनंद विहार ट्रेन की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने मौल से दिल्ली और जाहिरघाट से वाराणसी के लिए नई ट्रेन सेवाओं की भी घोषणा की। अगले 7-8 सालों में बिहार को 200 से ज्यादा नई ट्रेनें मिलने की योजना है। दरअसल, बिहार में 1.15 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा के बड़े रेल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिनकी वजह से ये सब बदलाव संभव हो पा रहे हैं।