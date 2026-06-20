7 नए बुलेट ट्रेन मार्गों को हरी झंडी, 2 घंटे से कम समय में होगा मुंबई-अहमदाबाद का सफर देश Jun 20, 2026

यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। भारत सरकार ने हाल ही में 7 नए बुलेट ट्रेन मार्गों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब शहरों के बीच का सफर काफी तेज हो जाएगा। बहुत जल्द आप मुंबई से अहमदाबाद का सफर 2 घंटे से भी कम वक्त में पूरा कर पाएंगे। इसी तरह, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी भी सिर्फ एक घंटे से कुछ ही ज्यादा समय में तय की जा सकेगी। दिल्ली-वाराणसी और दिल्ली-सिलीगुड़ी जैसे मार्ग भी इस सूची का हिस्सा हैं। इनके शुरू होने से देश भर में यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।