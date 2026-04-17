2047 तक 100GW न्यूक्लियर पावर: भारत की ऊर्जा तस्वीर बदलने का मास्टरस्ट्रोक
भारत सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। इसके तहत, 2047 तक देश की न्यूक्लियर पावर क्षमता को 8.8GW से बढ़ाकर 100GW तक पहुंचाया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह देश की ऊर्जा नीतियों में एक बड़ा बदलाव है। इस फैसले से आने वाले समय में देश को काफी साफ़ और भरोसेमंद बिजली मिल सकेगी।
जल्द मंजूरी के लिए भारत की कोशिशें
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सरकार न्यूक्लियर प्लांट बनाने की प्रक्रिया को तेज़ करना चाहती है। इसके साथ ही, अनावश्यक कागज़ी कार्रवाई को भी कम किया जाएगा ताकि नए प्लांट कम समय और कम लागत में तैयार हो सकें। इन प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन तलाशने का काम राज्यों को सौंपा गया है। वहीं, सरकार प्रोजेक्ट की सही जगह तय करने और ज़रूरी लोगों की भर्ती पर भी काम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि 'स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स' जैसी नई तकनीक से न्यूक्लियर एनर्जी और भी साफ़ हो सकेगी।