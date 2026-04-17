2047 तक 100GW न्यूक्लियर पावर: भारत की ऊर्जा तस्वीर बदलने का मास्टरस्ट्रोक

जल्द मंजूरी के लिए भारत की कोशिशें

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सरकार न्यूक्लियर प्लांट बनाने की प्रक्रिया को तेज़ करना चाहती है। इसके साथ ही, अनावश्यक कागज़ी कार्रवाई को भी कम किया जाएगा ताकि नए प्लांट कम समय और कम लागत में तैयार हो सकें। इन प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन तलाशने का काम राज्यों को सौंपा गया है। वहीं, सरकार प्रोजेक्ट की सही जगह तय करने और ज़रूरी लोगों की भर्ती पर भी काम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि 'स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स' जैसी नई तकनीक से न्यूक्लियर एनर्जी और भी साफ़ हो सकेगी।