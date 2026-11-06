दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में सभी भारत के, मेरठ शीर्ष पर

यह प्रदूषण सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुका है, बल्कि उत्तर भारत के कई शहरों जैसे हापुड़, हिसार, बठिंडा और मेरठ को भी अपनी चपेट में ले चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण, सड़कों पर उड़ने वाली धूल और खेतों में पराली जलाना ही इन ऊंचे प्रदूषण स्तरों की मुख्य वजहें हैं।

साथ ही, पड़ोसी इलाकों से आने वाला धुआं भी इस समस्या को और बढ़ा रहा है। दीवाली अब नजदीक है और पटाखों के कारण हालात और बिगड़ने की आशंका है।