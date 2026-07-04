भारत ने बांग्लादेश के लिए बढ़ाई वीजा रफ्तार

भारत रोजाना 1,500 से ज्यादा वीजा प्रोसेस कर रहा

अगस्त 2024 में वीजा सेंटरों पर हुए हमलों जैसी सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद, भारत ने वीजा प्रोसेसिंग की रफ्तार कम नहीं की है। अब रोजाना 1,500 से ज्यादा वीजा (पर्यटक वीजा को छोड़कर) प्रोसेस किए जा रहे हैं। हाल ही में उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने केंद्र का दौरा किया और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों और आसान यात्रा के महत्व पर बल दिया। स्थानीय व्यापारिक नेताओं का भी मानना है कि बेहतर वीजा सेवाओं से व्यापार में आसानी होगी और लोगों को इलाज के लिए बेहतर पहुंच मिलेगी।