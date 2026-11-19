देश में हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने और बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने नए नियम तैयार किए हैं। इन नियमों को 'भारतीय विमानन (जन स्वास्थ्य) नियम 2026' नाम दिया गया है, जो 1954 के पुराने कानूनों की जगह लेंगे।

सरकार ने इन नियमों को लागू करने से पहले जनता और सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। इन नए नियमों का सीधा मकसद है हवाई सफर के जरिए एक देश से दूसरे देश में बीमारियों को फैलने से रोकना।

इसके लिए, विमानों के जमीन पर उतरने से पहले उनमें कीटनाशक का छिड़काव करना जरूरी होगा, साथ ही एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों को ऐसे जीवों से मुक्त रखना होगा जिनसे बीमारियां फैल सकती हैं।

अगर कोई एयरलाइन कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसे 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, एयरपोर्ट चलाने वालों पर 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ये नए नियम अभी सुझावों के लिए खुले हैं।