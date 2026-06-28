सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख बरकरार, गुप्त बातचीत और नीति में बदलाव से इनकार देश Jun 28, 2026

भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लेकर न तो कोई गुप्त बातचीत चल रही है और न ही उसकी नीति में कोई बदलाव किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने जोर देकर कहा कि जो भी गैर-सरकारी संगठन (NGO) या व्यक्ति मिलते हैं, वे पूरी तरह से अनौपचारिक होते हैं और इनका भारत के आधिकारिक रुख से कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार, इस संधि से जुड़ी नीति में न तो कोई बदलाव हुआ है और न ही पुराने समझौतों में कोई ढील दी गई है।