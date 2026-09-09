भारत ने सऊदी अरब पर हूती हमले की निंदा की, कहा- क्षेत्रीय सुरक्षा कमजोर होगी

भारत ने खासतौर पर नागरिक और आर्थिक सुविधाओं को निशाना बनाए जाने की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब की संप्रभु भूमि पर इस तरह के हमले अस्वीकार्य हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "ऐसे हमले जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं और बाब-अल-मंदेब में नौवहन की स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं, अस्वीकार्य हैं।"

बता दें बाब अल-मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला संकरा जलमार्ग है।