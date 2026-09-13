मोदी-जिनपिंग के मुलाकात के बाद भारत और चीन के बयानों में मतभेद सामने आए

भारत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए जरूरी आधार बनी हुई है। उन्होंने सीमा मुद्दों पर मौजूदा समझौतों और समझ का पालन करने की जरूरत पर भी बल दिया।

भारत ने कहा, "दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और लोगों के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए, सीमा प्रश्न के निष्पक्ष, तर्कसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर प्रतिबद्धता व्यक्त की।"