भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए अहम खबर! 180 दिन से ज्यादा रुकने पर अब 'पहले' करना होगा पंजीयन
भारत ने हाल ही में उन विदेशी मेहमानों के लिए कागजातों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है जो यहां लंबे समय तक रुकते हैं। अब अगर कोई विदेशी नागरिक 180 दिन से ज्यादा भारत में रुकने का इरादा रखता है, तो उसे 180 दिन की तय सीमा पूरी होने से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले की तरह 180 दिन बीत जाने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकेगा। इस बदलाव की जानकारी 1 जून 2026 को दी गई थी।
भारत ने विस्तार पर रोक लगाई
180 दिन के बाद रुकने की समय-सीमा बढ़ाना केवल आपातकालीन स्थितियों में ही मुमकिन होगा, इसलिए पहले से योजना बनाना बहुत अहम है। परिवारों के लिए इसमें कुछ राहत भी दी गई है: अगर बच्चे के माता-पिता में से कोई एक भारतीय है और बच्चा भी भारतीय नागरिकता रखता है, तो ऐसे में माता-पिता को अब अधिकारियों को तुरंत जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर भारत में पैदा हुआ कोई बच्चा भारत में रहते हुए विदेशी नागरिकता ले लेता है, तो माता-पिता को 30 दिनों के भीतर अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी। इन बदलावों के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य मेडिकल संस्थानों के लिए भी रिपोर्टिंग से जुड़े नए नियम लागू किए गए हैं।