भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए अहम खबर! 180 दिन से ज्यादा रुकने पर अब 'पहले' करना होगा पंजीयन

भारत ने विस्तार पर रोक लगाई

180 दिन के बाद रुकने की समय-सीमा बढ़ाना केवल आपातकालीन स्थितियों में ही मुमकिन होगा, इसलिए पहले से योजना बनाना बहुत अहम है। परिवारों के लिए इसमें कुछ राहत भी दी गई है: अगर बच्चे के माता-पिता में से कोई एक भारतीय है और बच्चा भी भारतीय नागरिकता रखता है, तो ऐसे में माता-पिता को अब अधिकारियों को तुरंत जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर भारत में पैदा हुआ कोई बच्चा भारत में रहते हुए विदेशी नागरिकता ले लेता है, तो माता-पिता को 30 दिनों के भीतर अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी। इन बदलावों के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य मेडिकल संस्थानों के लिए भी रिपोर्टिंग से जुड़े नए नियम लागू किए गए हैं।