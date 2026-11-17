इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद, इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। फिलहाल, जितने भी CBG प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए हैं, उनमें से केवल एक-चौथाई ही चालू हालत में हैं। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार SATAT और GOBARdhan जैसी पहल शुरू कर रही है। इनका मकसद उत्पादन बढ़ाना और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है।

अगर योजना के मुताबिक सब कुछ हुआ, तो ज्यादा CBG का मतलब होगा पारंपरिक ईंधनों से कम प्रदूषण। यह शहरी गैस नेटवर्क और CNG गाड़ियों में भी आसानी से इस्तेमाल हो पाएगा। यह हमारे ग्रह और स्वच्छ हवा की चाह रखने वाले हर किसी के लिए एक बड़ी जीत होगी।