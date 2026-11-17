भारत की ऊर्जा में बड़ी क्रांति; 2030 तक 80 प्रतिशत गैस की जरूरतें CBG से पूरी होंगी
स्वच्छ ऊर्जा पसंद करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आज जारी एक नई रिपोर्ट बताती है कि भारत 2030 तक अपनी प्राकृतिक गैस की 80 प्रतिशत तक जरूरतें कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) से पूरी कर सकता है।
देश में हर साल लगभग 47.2 करोड़ मीट्रिक टन फीडस्टॉक उपलब्ध होता है, जिससे करीब 6.2 करोड़ मीट्रिक टन CBG का उत्पादन हो सकता है। यह मात्रा जीवाश्म ईंधन के उपयोग को काफी हद तक कम करने के लिए काफी होगी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य अपनी बायोमास की अधिकता के चलते इस काम में सबसे आगे हैं।
चल रहीं हैं केवल 25 प्रतिशत CBG परियोजनाएं
इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद, इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। फिलहाल, जितने भी CBG प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए हैं, उनमें से केवल एक-चौथाई ही चालू हालत में हैं। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार SATAT और GOBARdhan जैसी पहल शुरू कर रही है। इनका मकसद उत्पादन बढ़ाना और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है।
अगर योजना के मुताबिक सब कुछ हुआ, तो ज्यादा CBG का मतलब होगा पारंपरिक ईंधनों से कम प्रदूषण। यह शहरी गैस नेटवर्क और CNG गाड़ियों में भी आसानी से इस्तेमाल हो पाएगा। यह हमारे ग्रह और स्वच्छ हवा की चाह रखने वाले हर किसी के लिए एक बड़ी जीत होगी।