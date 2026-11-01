रामलीला मैदान में रैली को लेकर लगे नेताओं के कटआउट

रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली: मिंटो ब्रिज से मार्च शुरू, खुली बस में सवार नेता

लेखन आबिद खान 12:55 pm Nov 01, 202612:55 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन INDIA आज रैली निकाल रहा है। SIR के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ये रैली हो रही है। मिंटो ब्रिज से लेकर रामलीला मैदान तक विपक्षी नेता मार्च निकाल रहे हैं। राहुल गांधी खुली छत की गाड़ी में सवाल हैं। उनके साथ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेता भी हैं। राहुल ने लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की है।