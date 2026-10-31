CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का सार्वजनिक महाभियोग, खड़गे के घर लगी संसद

खड़गे ने कहा, "संविधान के तहत नागरिकों को जो वोट का अधिकार मिला वह खतरे में हैं। इसलिए हम लोकतंत्र और प्रजातंत्र के लिए लड़ रहे हैं। आज युवा खतरे में हैं क्योंकि ज्ञानेश कुमार सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देश पर चुनाव आयोग को चला रहे हैं। हमने 7 महीने पहले उन्हें हटाने का प्रस्ताव दोनों सदन में रखा था, लेकिन हमारे नोटिस खारिज किए गए। आज हम फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए यह प्रस्ताव लाए हैं।"