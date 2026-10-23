भारत के रक्षा निर्यात में जबरदस्त उछाल, यूरोपीय देशों को हथियार बेचने में दूसरे स्थान पर पहुंचा

युद्ध से पहले के वर्षों के मुकाबले यह 1,600 प्रतिशत से भी ज्यादा की बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। यह बढ़ोतरी भारत के हालिया वित्तीय वर्षों के रिकॉर्ड रक्षा निर्यात के रुझानों से भी मेल खाती है।

भारत भले ही यह दावा करता है कि वह सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं देता, लेकिन उसके कुछ गोला-बारूद यूरोपीय खरीदारों के जरिए वहां तक पहुंच जाते हैं।

यह तेजी दिखाता है कि कैसे भारत एक तरफ रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को साध रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक हथियार बाजार में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।