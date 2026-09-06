UN ने बदला दुनिया का नक्शा, भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर दी ये चेतावनी

UNGA में भारतीय राजनयिक रघु पुरी ने कहा था कि भारत का रुख समान-क्षेत्र प्रक्षेपणों के व्यापक उपयोग और विचार-विमर्श का समर्थन करना है।

उन्होंने कहा था, "यह भूभाग के आकार के बारे में धारणा में उत्पन्न होने वाली विकृतियों को दूर करने में मदद कर सकता है, जो मुख्य रूप से अन्य भौगोलिक विशेषताओं, जैसे कि आकार, दिशा या दूरी को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए अनुमानों से उत्पन्न होती हैं।"