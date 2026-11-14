भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बोले जयशंकर- बस कुछ बातें बचीं

जयशंकर ने कहा कि इन आखिरी बातचीत को थोड़ी खामोशी से संभालना होगा। उन्होंने समझाया कि बातचीत करने वाले आमतौर पर किसी समझौते के दौरान ऐसी बातें खुलकर नहीं बताते हैं।

उन्होंने पुराने परमाणु वार्ता का भी उदाहरण दिया। इसके अलावा, उन्होंने पश्चिम एशिया और यूक्रेन जैसे इलाकों में चल रहे बड़े वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि आज की दुनिया में तनाव बढ़ रहा है और ताकत का संतुलन बदल रहा है, ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है।