भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बोले जयशंकर- बस कुछ बातें बचीं
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता जल्द ही हो सकता है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में यह बात कही।
जयशंकर ने बताया कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अमेरिकी पक्ष से सिर्फ कुछ ही बातें बची हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के लिए फायदेमंद एक समझौता जल्द ही हो जाएगा।
जयशंकर ने गोपनीय बातचीत और वैश्विक तनाव का जिक्र किया
जयशंकर ने कहा कि इन आखिरी बातचीत को थोड़ी खामोशी से संभालना होगा। उन्होंने समझाया कि बातचीत करने वाले आमतौर पर किसी समझौते के दौरान ऐसी बातें खुलकर नहीं बताते हैं।
उन्होंने पुराने परमाणु वार्ता का भी उदाहरण दिया। इसके अलावा, उन्होंने पश्चिम एशिया और यूक्रेन जैसे इलाकों में चल रहे बड़े वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि आज की दुनिया में तनाव बढ़ रहा है और ताकत का संतुलन बदल रहा है, ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है।