जोधपुर के आसमान में गरजे भारत-जापान के फाइटर जेट, 'वीर गार्जियन' का आगाज
भारतीय वायुसेना के जोधपुर बेस पर भारत और जापान ने 'वीर गार्जियन-2026' नाम का 2 सप्ताह का संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों के बेहतरीन फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं, ताकि आपसी तालमेल बढ़े और हवाई युद्ध के अनुभव साझा किए जा सकें।
अभ्यास से और मजबूत होगा भारत-जापान का रक्षा सहयोग
यह अभ्यास सिर्फ हवाई करतब दिखाने या शानदार फाइटर जेट उड़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के तेजस, सुखोई-30MKI, राफेल और जापान के F-2A फाइटर विमान साथ मिलकर अभ्यास कर रहे हैं। इससे दोनों देशों की वायुसेनाओं को एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बारे में कहा था कि ऐसे संयुक्त मिशन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपसी विश्वास को मजबूत करते हैं और शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।