हॉर्मुज संकट के बीच भारत ने उठाया बड़ा कदम, इन विदेशी सामानों को भारत से गुजरने की अनुमति

कंटेनर और भारी खेप जैसे कार्गो को भारतीय बंदरगाहों और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जरूरत पड़ने पर उतारा, स्टोर किया या फिर से पैक किया जा सकता है। यह सारा काम सीमा शुल्क विभाग की कड़ी निगरानी में होगा और इस सामान को भारतीय बाजार में नहीं बेचा जा सकेगा। यदि माल कई सीमा शुल्क स्टेशनों से होकर गुजरता है, तो सीमा शुल्क अधिकारी सामान उतारने, उसकी मात्रा की जांच और सही मात्रा तय करने की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इसके लिए मूल स्टेशन, पारगमन स्टेशन और गंतव्य स्टेशन के नोडल अधिकारियों से पहले से अनुमति लेनी होगी।