भारत और अफगानिस्तान के बीच शुरू होगी मालवाहक सेवा (तस्वीर: एक्सय@DrSJaishankar)

भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में सुधार, अमृतसर से काबुल के बीच शुरू होगी मालवाहक उड़ान

लेखन गजेंद्र 01:39 pm Nov 21, 202501:39 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की 5 दिवसीय यात्रा पर आए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के वाणिज्य मंत्री अल-हज नूरुद्दीन अजीजी ने संंबधों में सुधार की नई पहल की है। उन्होंने शुक्रवार को घोषणा की कि जल्द ही दोनों देशों के बीच मालवाहक उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसकी पुष्टि करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी आनंद प्रकाश ने कहा कि काबुल से दिल्ली और काबुल से अमृतसर के बीच मार्गों पर हवाई माल ढुलाई गलियारा फिर से चालू कर दिया गया है।