भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में सुधार, अमृतसर से काबुल के बीच शुरू होगी मालवाहक उड़ान
क्या है खबर?
दिल्ली की 5 दिवसीय यात्रा पर आए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के वाणिज्य मंत्री अल-हज नूरुद्दीन अजीजी ने संंबधों में सुधार की नई पहल की है। उन्होंने शुक्रवार को घोषणा की कि जल्द ही दोनों देशों के बीच मालवाहक उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसकी पुष्टि करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी आनंद प्रकाश ने कहा कि काबुल से दिल्ली और काबुल से अमृतसर के बीच मार्गों पर हवाई माल ढुलाई गलियारा फिर से चालू कर दिया गया है।
सेवा
बहुत जल्द शुरू होगी उड़ान
प्रकाश ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि काबुल-दिल्ली सेक्टर और काबुल-अमृतसर मार्गों पर हवाई माल ढुलाई गलियारा फिर से चालू कर दिया गया है और इन सेक्टरों पर मालवाहक उड़ानें बहुत जल्द शुरू होंगी।" भारत-अफगानिस्तान के इस कदम से प्रत्यक्ष व्यापार संपर्क के पुनरुद्धार का संकेत मिला है, जो हाल में ठप हो गया था। अब दोनों देशों के बीच माल की सुगम आवाजाही और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
दौरा
भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार बढ़ेगा
अजीजी का दौरा 19 नवंबर से शुरू होकर 5 दिन तक चलेगा। इस दौरान वे अपने भारतीय समकक्ष पीयूष गोयल, अन्य अधिकारियों और व्यापारिक समुदाय से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों में व्यापारिक सहयोग बढ़ाने, एयर कार्गो और चाबहार पोर्ट के उपयोग को लेकर चर्चा होगी। अफगानिस्तान का लक्ष्य भारत के साथ व्यापार को वर्तमान के 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2-3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है।