SAARC में भारत ने पाकिस्तान को घेरा, मालदीव बोला- मैं सुलझाऊंगा विवाद
भारत ने खुलेआम पाकिस्तान पर SAARC को आगे बढ़ने से रोकने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के बीच पर्याप्त सद्भावना नहीं दिख रही।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने साफ तौर पर कहा, "दक्षिण एशिया में हर कोई जानता है कि कौन सा देश और उसकी कौन सी गतिविधियां SAARC को अटका रही हैं... आखिर, सहयोग के लिए सद्भावना तो होनी ही चाहिए।"
यह बयान मालदीव के SAARC को फिर से सक्रिय करने के प्रयासों के ठीक बाद आया है।
मुइज्जू ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने हाल ही में SAARC देशों से बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने तो यहां तक कि अपने देश को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की बात भी कही। बांग्लादेश ने भी इस दिशा में ठोस सुझाव दिए। उसने अधिक बैठकें करने और बेहतर फंडिंग उपलब्ध कराने जैसी बातें कहीं, ताकि क्षेत्रीय सहयोग एक बार फिर पटरी पर लौट सके। लेकिन, फिलहाल, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण SAARC आगे नहीं बढ़ पा रहा है।