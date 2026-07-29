SAARC में भारत ने पाकिस्तान को घेरा, मालदीव बोला- मैं सुलझाऊंगा विवाद

भारत ने खुलेआम पाकिस्तान पर SAARC को आगे बढ़ने से रोकने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के बीच पर्याप्त सद्भावना नहीं दिख रही।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने साफ तौर पर कहा, "दक्षिण एशिया में हर कोई जानता है कि कौन सा देश और उसकी कौन सी गतिविधियां SAARC को अटका रही हैं... आखिर, सहयोग के लिए सद्भावना तो होनी ही चाहिए।"

यह बयान मालदीव के SAARC को फिर से सक्रिय करने के प्रयासों के ठीक बाद आया है।