स्वतंत्रता दिवस 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित, जानिए भाषण की बड़ी बातें 

बधाई स्वतंत्रता दिवस 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प का पर्व है- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, "प्यारे देशवासियों, आजादी के ये पर्व 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प का पर्व है। आज पूरा देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। भारत के हर कोने से चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समुंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र हर तरफ से एक ही गूंज है कि हमारे प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है।"

श्रद्धांजलि हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी सच्ची श्रद्धांजलि- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम आज डाॅ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 129वीं जयंती मना रहे हैं। वे देश के संविधान के लिए बलिदान देने वाले पहले महापुरुष थे। हमने धारा 370 की दीवार गिराकर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है।" उन्होंने कहा, "लाल किले पर आज कई विशेष लोग उपस्थित हैं। मैं यहां लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं। तकनीक के जरिये पूरा देश यहां से जुड़ा है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं।"

सजा "हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को दी कल्पना से परे सजा" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज मुझे लाल किले की प्राचीर से 'ऑपरेशन सिंदूर' के वीर जांबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है।" उन्हाेंने कहा, "22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने जिस प्रकार का कत्ले आम किया। धर्म पूछकर लोगों को मारा। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व इस संहार से चौंक गया था। 'ऑपरेशन सिंदूर' उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है।"

चेतावनी परमाणु धमकियां नहीं सहेंगे- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारी सेना ने वो करके दिखाया, जो कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान की नींद अभी उड़ी है।" उन्होंने कहा, "आतंक और आतंकियों को पालने पोसने वालों को अब हम अलग-अलग नहीं मानते हैं। वे मानवता के समान दुश्मन हैं। अब भारत ने तय कर लिया है कि परमाणु धमकियों को हम नहीं सहेंगे। परमाणु ब्लैकमेल अब नहीं सहा जाएगा।"

समझौता "एकतरफा था सिंधु समझौता" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत ने तय किया है कि खून और पानी अब साथ-साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को पता चला है कि सिंधु नदी समझौता कितना अन्यायपूर्ण और एकतरफा था। भारतीय नदियों का पानी दुश्मनों को सींच रहा था। इस समझौते ने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है।" उन्होंने कहा, "अब हिंदुस्तान को उसके हक का पूरा पानी मिलेगा। इस पर हिंदुस्तान के किसानों का हक है।"

आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरता के लिए जागरुकता जरूरी- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आजादी के बाद करोड़ों लोगों के पेट भरना बड़ी चुनौती थी। यही मेरे देश के किसान है जिन्होंने खून-पसीना एक कर देश के भंडार भर दिए। देश को आत्मनिर्भर बना दिया। आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्नचिह्न भी लग जाता है। दुर्भाग्य तो तब है जब निर्भरता की आदत लग जाए। पता ही न चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब निर्भर हो जाएं। इसीलिए आत्मनिर्भरता के लिए हर वक्त जागरूक होना पड़ता है।"

तकनीक 21वीं सदी तकनीक की सदी है- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमने 'ऑपरेशन सिंदूर' में देखा कि आत्मनिर्भर भारत कितना सक्षम है। दुश्मन को पता भी नहीं चला कि वह पल भर में कैसे खत्म हो रहा है। अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या हम इस तरह हो पाते।" उन्होंने कहा, "बीते 10 साल से हम 'मेक इन इंडिया' को मिशन की तरह लेकर चले हैं। 21वीं सदी तकनीक की सदी है। जिन देशों ने तकनीक में बढ़ोतरी हासिल की वो देश शिखर पर पहुंच गए।"

सेमीकंडक्टर "हमने रखी 6 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की नींव" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारे देश में 50 साल पहले सेमीकंडक्टर के लिए फाइलें शुरू हुई थी, लेकिन वो विचार-फाइलें अटक गईं, लटक गईं। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई था।" उन्होंने कहा, "हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल कर दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हम 6 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की नींव रख चुके हैं। इस वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएंगी।"

ऊर्जा परमाणु ऊर्जा में 10 नए रिएक्टर काम कर रहे- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर है। हमें लाखों-करोड़ों खर्च कर के पेट्रोल-डीजल-गैस दूसरे देशों से लानी पड़ती है। हमने बीड़ा उठाया और 11 वर्षों में सोलर एनर्जी बढ़ चुकी है। हम नए-नए बांध बना रहे हैं, ताकि हाइड्रो पावर का विस्तार हो और क्लीन एनर्जी मिले।" उन्होंने कहा, "आज परमाणु ऊर्जा में 10 नए परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं। 2047 तक 10 गुना से आगे बढ़ने के संकल्प से काम कर रहे हैं।"

दावा "2030 तक क्लीन एनर्जी लाने का 50 प्रतिशत काम पूरा" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमने तय किया था कि हम 2030 तक हम क्लीन एनर्जी लाएंगे और हम 50 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। अगर, हम ऊर्जा में निर्भर न होते तो वो धन युवाओं, गरीबी दूर करने के लिए काम आता। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं।" उन्होंने कहा, "भारत एक डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। यह ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी अहम घोषणा है।"