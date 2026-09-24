पश्चिम बंगाल: भीड़ ने महिला और पुरुष को खंभे से बांधकर पोता चूना
पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां स्थानीय लोगों ने एक महिला और एक पुरुष पर अवैध संबंध होने का आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद, इन लोगों ने कथित जोड़े को एक खंभे से बांध दिया और महिला के चेहरे पर चूना पोत दिया।
पुलिस को खबर मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और उस जोड़े को भीड़ से बचाया। अब पुलिस इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है।
पुलिस कथित संबंध और पति की आत्महत्या की जांच में जुटी
जिस महिला पर यह आरोप लगे हैं, उसके पति ने कुछ महीने पहले ही आत्महत्या कर ली थी। पति की मौत के बाद से, महिला के ससुराल वाले और पड़ोसियों ने उस पर किसी और व्यक्ति से संबंध रखने का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। इन्हीं आरोपों से भड़के लोगों ने महिला को सबके सामने अपमानित किया।
पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि क्या इन कथित संबंधों का महिला के पति की आत्महत्या से कोई लेना-देना है। पुलिस ने साफ किया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और ऐसा करना गलत है।