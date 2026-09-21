वारंगल में 1.93 करोड़ नोटों से सजाए गए भगवान गणेश, देखने वालों की उमड़ी भीड़

वारंगल में 1.93 करोड़ नोटों से सजाए गए भगवान गणेश, देखने वालों की उमड़ी भीड़
तेलंगाना के वारंगल में एक गणेश मूर्ति सबकी नजरें अपनी ओर खींच रही है। इसकी वजह है इसे 1.93 करोड़ रुपये के करेंसी नोटों से सजाना। शिवनगर के विनायक ट्रस्ट भवन में गणेश नवरात्रि उत्सव के तहत यह शानदार सजावट की गई है। पिछले साल यह सजावट 1.51 करोड़ रुपये की थी, इस बार यह उससे भी ज्यादा बड़ी है।
धनलक्ष्मी पूजा में पैसे के चढ़ावे का इस्तेमाल
यह पैसा सिर्फ़ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि यह धनलक्ष्मी पूजा का एक हिस्सा है। इस पूजा में लोग सुख-समृद्धि और अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। यह त्योहार का 23वां साल है और इस अवसर पर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और भक्तों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी की गई है।
वारंगल आयोजकों ने लगाए CCTV और गार्ड
इतने सारे कैश को देखते हुए आयोजकों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। पूरे पंडाल में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और प्राइवेट गार्ड भी तैनात किए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि श्रद्धालु वारंगल के इस सबसे चर्चित पंडाल को सुरक्षित माहौल में देख सकें।