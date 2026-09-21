वारंगल में 1.93 करोड़ नोटों से सजाए गए भगवान गणेश, देखने वालों की उमड़ी भीड़

तेलंगाना के वारंगल में एक गणेश मूर्ति सबकी नजरें अपनी ओर खींच रही है। इसकी वजह है इसे 1.93 करोड़ रुपये के करेंसी नोटों से सजाना। शिवनगर के विनायक ट्रस्ट भवन में गणेश नवरात्रि उत्सव के तहत यह शानदार सजावट की गई है। पिछले साल यह सजावट 1.51 करोड़ रुपये की थी, इस बार यह उससे भी ज्यादा बड़ी है।