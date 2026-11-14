तेलंगाना में सूखे का कहर, 2 किसानों ने आत्महत्या की; अब प्रधानमंत्री से मदद की गुहार

तेलंगाना में इस साल बड़े सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इस साल सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश हुई है। पानी के स्तर में भारी गिरावट आई है और 31 जिलों के 365 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। राज्य में अब तक 13.22 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का फैसला किया है। इस मुलाकात में सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए फौरन आर्थिक मदद की गुहार लगाई जाएगी।