तेलंगाना में सूखे का कहर, 2 किसानों ने आत्महत्या की; अब प्रधानमंत्री से मदद की गुहार
लेखन आबिद खान
तेलंगाना के वारंगल जिले की 50 साल की मेतला उप्पलम्मा और 58 साल के बनोथु रामुलु ने फसल बर्बाद होने और भारी कर्ज के चलते अपनी जान दे दी।
दोनों ने कपास, धान या मक्के की खेती की थी, लेकिन लगातार हुए नुकसान से वे उबर नहीं पाए। इन लगातार नुकसानों ने स्थानीय किसानों के लिए खेती करना बहुत मुश्किल बना दिया है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलेंगे
तेलंगाना में इस साल बड़े सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इस साल सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश हुई है। पानी के स्तर में भारी गिरावट आई है और 31 जिलों के 365 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। राज्य में अब तक 13.22 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का फैसला किया है। इस मुलाकात में सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए फौरन आर्थिक मदद की गुहार लगाई जाएगी।