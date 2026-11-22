तमिलनाडु: 'फोन पर बात' को लेकर युवक ने की 16 वर्षीय प्रेमिका की हत्या
लेखन आबिद खान
तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले में 23 साल के एक युवक पर अपनी 16 साल की प्रेमिका की हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद उसने खुद को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी मुथुराज ने लड़की पर घर में ही हमला किया। पुलिस के अनुसार, मुथुराज इसलिए नाराज था क्योंकि लड़की किसी और से फोन पर बात कर रही थी।
स्थानीय लोगों ने देखा लड़की का शव
ये दोनों एक-दूसरे के पड़ोस में रहते थे और अक्सर इनके बीच झगड़े होते थे। उनके झगड़ों की मुख्य वजह भरोसा और फोन पर होने वाली बातें थीं।
स्कूल की छुट्टी होने की वजह से लड़की उस दिन घर पर अकेली थी। उसी दौरान उनके बीच बात इतनी बढ़ गई कि मामला दुखद मोड़ पर पहुंच गया। घटना का पता चलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।