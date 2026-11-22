ये दोनों एक-दूसरे के पड़ोस में रहते थे और अक्सर इनके बीच झगड़े होते थे। उनके झगड़ों की मुख्य वजह भरोसा और फोन पर होने वाली बातें थीं।

स्कूल की छुट्टी होने की वजह से लड़की उस दिन घर पर अकेली थी। उसी दौरान उनके बीच बात इतनी बढ़ गई कि मामला दुखद मोड़ पर पहुंच गया। घटना का पता चलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।