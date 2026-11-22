विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध पलायन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते कई देशों ने अपनी सीमाओं पर नियम कड़े कर दिए हैं।

जोतवानी एसोसिएट्स की एडवोकेट पलक गुप्ता बताती हैं कि अब कई जगह पारंपरिक वीजा की बजाय इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग का चलन बढ़ रहा है। अच्छी खबर यह है कि भारत के यूरोपीय देशों के साथ हुए नए व्यापार समझौतों से भविष्य में भारतीय पेशेवरों के लिए यात्रा करना आसान हो सकता है।