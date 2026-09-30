पंजाब पुलिस का 'ऑपरेशन वापसी': नकली वीजा पर ब्रिटेन गए 14 भारतीय, मानव तस्करी गिरोह रडार पर

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT को दस्तावेजों के जाली होने के सबूत मिले हैं और सभी 14 लोगों के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए हैं। यह जांच दल एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क की भी पड़ताल कर रहा है, जिसमें एयरलाइन कर्मचारी और ट्रैवल एजेंटों के शामिल होने की आशंका है।

इस मामले में एक अहम सुराग यह मिला है कि कई टिकट बुक करने के लिए एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया था। फॉरेंसिक जांच जारी है और पंजाब पुलिस इस गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए यूके के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है।