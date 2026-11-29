इस सर्वे में चीन 68 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर आया, वहीं फिनलैंड 61 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया और मोरक्को दोनों देशों में 56 प्रतिशत लोगों ने नियमित कसरत करने की जानकारी दी, जबकि फ्रांस में यह प्रतिशत 55 रहा।

उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको सबसे आगे रहा। वहां आधे लोग अक्सर व्यायाम करते हैं, इस मामले में उसने कनाडा और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया।

वहीं, इंडोनेशिया, चिली, स्लोवाकिया और थाईलैंड में सबसे कम लोग नियमित कसरत करते हैं। इन देशों में सिर्फ एक-चौथाई लोगों ने ही माना कि वे रोजाना व्यायाम करते हैं।