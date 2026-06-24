विदेशी निर्भरता को झटका, भारत के बिजली घर 'देसी' ऊर्जा से जगमगाए देश Jun 24, 2026

भारत उन बिजली घरों में अब स्वदेशी कोयले का इस्तेमाल कर रहा है जो पहले कोयले के आयात पर निर्भर थे। ऐसे बिजली घरों की कुल 18.7 गीगावाट क्षमता में से करीब 5.7 गीगावाट क्षमता अब स्थानीय कोयले पर चल रही है। इस क्षमता को आधे से ज्यादा करने के लिए परीक्षण भी चल रहे हैं। यह बदलाव दो मुख्य कारणों से संभव हुआ है: पहला, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा है, और दूसरा, बिजली घरों को इस तरह से अपग्रेड किया गया है कि वे भारतीय कोयले में मौजूद ज्यादा राख को भी संभाल सकें।