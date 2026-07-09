ठाणे: पार्षद के हमले के बाद महिला डॉक्टर ने दिया इस्तीफा, छोड़ा शहर देश Jul 09, 2026

ठाणे के शास्त्री नगर अस्पताल के एक डॉक्टर ने 6 जुलाई को एक पार्षद द्वारा हुए हमले के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है और शहर भी छोड़ दिया है। हमला करने वाले पार्षद का नाम रमेश म्हात्रे है, जो शिव सेना (एकनाथ शिंदे गुट) से जुड़ा है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अब वहां सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, "मैं डर के कारण इस्तीफा दे रही हुं। गुंडे हमें देख रहे हैं। मैं पहले ही शहर छोड़ चुका हूं और अब वापस नहीं जाउंगी।"