ठाणे: पार्षद के हमले के बाद महिला डॉक्टर ने दिया इस्तीफा, छोड़ा शहर

ठाणे: पार्षद के हमले के बाद महिला डॉक्टर ने दिया इस्तीफा, छोड़ा शहर
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ठाणे के शास्त्री नगर अस्पताल के एक डॉक्टर ने 6 जुलाई को एक पार्षद द्वारा हुए हमले के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है और शहर भी छोड़ दिया है। हमला करने वाले पार्षद का नाम रमेश म्हात्रे है, जो शिव सेना (एकनाथ शिंदे गुट) से जुड़ा है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अब वहां सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, "मैं डर के कारण इस्तीफा दे रही हुं। गुंडे हमें देख रहे हैं। मैं पहले ही शहर छोड़ चुका हूं और अब वापस नहीं जाउंगी।"
पार्षद गिरफ्तार लेकिन फौरन मिली जमानत
हमले के अगले ही दिन पुलिस ने रमेश म्हात्रे को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उन्हें जल्द ही जमानत मिल गई। पुलिस ने उन पर चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान करने के आरोप लगाए हैं। इस घटना ने महाराष्ट्र में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है।