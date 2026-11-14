छत्तीसगढ़ में दिल दहलाने वाला हादसा, 2 साल के बच्चे की मुंह में पटाखा फटने से मौत

घटना के बाद गंभीर हालत में आदित्य को सबसे पहले पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जब उसकी हालत और बिगड़ी तो उसे अंबिकापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बच्चे के गले में पटाके का बारूद मिला है।