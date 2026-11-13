ब्रह्मोस बनी दक्षिण पूर्व एशिया की पहली पसंद, आखिर क्यों टूट पड़े हैं देश?

ब्रह्मोस में देशों की दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब 'ऑपरेशन सिंदूर' ने इन मिसाइलों की जबरदस्त विश्वसनीयता साबित की। जोशी ने यह भी बताया कि नियमित रूप से होने वाले नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की वजह से ये मिसाइलें हमेशा तैयार रहती हैं।

भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस को बनाया है। यह भारत के DRDO और रूस के NPO मैशिनोस्ट्रोयेनिया द्वारा मिलकर विकसित की गई दो-चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी विश्वसनीयता तब और पक्की हो गई जब कई साल पुरानी मिसाइलों को भी सफलतापूर्वक दागकर दिखाया गया।