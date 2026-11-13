ब्रह्मोस बनी दक्षिण पूर्व एशिया की पहली पसंद, आखिर क्यों टूट पड़े हैं देश?
भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दक्षिण पूर्व एशिया में खूब चर्चा बटोर रही है। फिलीपींस को पहले ही यह मिसाइल सिस्टम मिल रहा है, वहीं वियतनाम इस सौदे पर हस्ताक्षर कर रहा है।
इसके अलावा, कई दूसरे देश भी ऐसे समझौतों के काफी करीब हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर जयतीर्थ आर जोशी ने बताया कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। उन्होंने कहा, "एक बार सरकार की मंजूरी मिल गई, तो हमारा समझौता पक्का हो जाएगा।"
जोशी ने ब्रह्मोस की विश्वसनीयता पर जोर दिया
ब्रह्मोस में देशों की दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब 'ऑपरेशन सिंदूर' ने इन मिसाइलों की जबरदस्त विश्वसनीयता साबित की। जोशी ने यह भी बताया कि नियमित रूप से होने वाले नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की वजह से ये मिसाइलें हमेशा तैयार रहती हैं।
भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस को बनाया है। यह भारत के DRDO और रूस के NPO मैशिनोस्ट्रोयेनिया द्वारा मिलकर विकसित की गई दो-चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी विश्वसनीयता तब और पक्की हो गई जब कई साल पुरानी मिसाइलों को भी सफलतापूर्वक दागकर दिखाया गया।