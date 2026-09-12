सोनमर्ग में रील बना रहे युवकों की SUV सिंधु नदी में फंसी, पुलिस ने दर्ज किया मामला
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जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर स्टंट दिखाने के लिए अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो सीधे तेज बहती सिंधु नदी में उतार दी। उनकी यह योजना तब उल्टी पड़ गई जब उनकी एसयूवी तेज धार में बुरी तरह फंस गई। वे जैसा रील बनाने की उम्मीद कर रहे थे, यह वैसा बिल्कुल भी नहीं था।
पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी को बचाया, मामला दर्ज
स्थानीय पुलिस और लोगों ने मिलकर तुरंत मदद की और फंसे हुए वाहन से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई।
हालांकि, अधिकारियों ने इस मामले में अब एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कर ली है। उन्होंने पर्यटकों और स्थानीय युवकों को यह भी याद दिलाया कि पहाड़ी नदियों में इस तरह के खतरनाक स्टंट करना बिल्कुल गलत और जोखिम भरा काम है।