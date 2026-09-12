सोनमर्ग में रील बना रहे युवकों की SUV सिंधु नदी में फंसी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

स्थानीय पुलिस और लोगों ने मिलकर तुरंत मदद की और फंसे हुए वाहन से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई।

हालांकि, अधिकारियों ने इस मामले में अब एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कर ली है। उन्होंने पर्यटकों और स्थानीय युवकों को यह भी याद दिलाया कि पहाड़ी नदियों में इस तरह के खतरनाक स्टंट करना बिल्कुल गलत और जोखिम भरा काम है।