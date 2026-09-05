तेलंगाना: सिरसिल्ला में तेज रफ्तार निजी बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर, कई छात्र घायल

हादसे के बाद आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और फिर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। खासकर प्राइवेट बस की रफ्तार पर भी गौर किया जा रहा है। गवाहों से पूछताछ करके पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि घटना के वक्त असल में क्या हुआ था। इस हादसे से इलाके के लोगों में भी चिंता फैल गई है।