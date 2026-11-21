उत्तर प्रदेश में जज की जगह ओवैसी को दे दिया गार्ड ऑफ ऑनर, प्रोटोकॉल की बड़ी चूक सामने आई
एक गड़बड़ी के कारण, AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सहारनपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
दरअसल, यह सम्मान सुप्रीम कोर्ट के एक जज के लिए था जो वहां दौरे पर आने वाले थे। ओवैसी जैसे ही सर्किट हाउस पहुंचे, उन्हें यह औपचारिक सलामी दी गई।
इसके तुरंत बाद वे वहां से चले गए। अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
सिटी सुपरिटेंडेंट ने जांच के आदेश की पुष्टि की
सिटी सुपरिटेंडेंट व्योम बिंदल ने इस बात की पुष्टि की कि यह गलती अनजाने में हुई थी। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
राज्य के नियमों के मुताबिक, गार्ड ऑफ ऑनर आमतौर पर सैन्य अधिकारियों, सैन्य दस्तों और पुलिस अधिकारियों जैसे वर्दीधारी लोगों को ही दिया जाता है।
ओवैसी यहां आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद से मिलने आए थे। वे दोनों 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे।