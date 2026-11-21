सिटी सुपरिटेंडेंट व्योम बिंदल ने इस बात की पुष्टि की कि यह गलती अनजाने में हुई थी। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

राज्य के नियमों के मुताबिक, गार्ड ऑफ ऑनर आमतौर पर सैन्य अधिकारियों, सैन्य दस्तों और पुलिस अधिकारियों जैसे वर्दीधारी लोगों को ही दिया जाता है।

ओवैसी यहां आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद से मिलने आए थे। वे दोनों 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे।