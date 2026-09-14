गणेश चतुर्थी पर 'घिल्ली' का स्वैग, चेन्नई में विजय-तृषा वाले बप्पा ने मचाई धूम

तमिलनाडु के बड़े नेता भी इस जश्न में शामिल हुए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि त्योहार लोगों को साथ लाते हैं और एक उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री विजय ने इस अवसर पर सभी की सफलता और उनके सपनों के पूरा होने की कामना की। ये संदेश बताते हैं कि ऐसे उत्सव समाज को आपस में जोड़ते हैं और लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना जगाते हैं।