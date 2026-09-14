गणेश चतुर्थी पर 'घिल्ली' का स्वैग, चेन्नई में विजय-तृषा वाले बप्पा ने मचाई धूम
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चेन्नई के आरके नगर में इस बार विनायक चतुर्थी के मौके पर कुछ खास हो रहा है। यहां सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि 'घिल्ली' फिल्म से मिलती-जुलती गणेश जी की मूर्तियां सबका ध्यान खींच रही हैं।
विजय और तृषा के किरदारों की तरह दिखने वाली ये मूर्तियां पुरानी यादें ताजा कर रही हैं। फिल्मी यादों और त्योहार की परंपरा का यह अनोखा मेल अब एक नया पॉप-कल्चर ट्रेंड बन गया है।
तमिलनाडु के नेताओं ने त्योहार की शुभकामनाएं दीं
तमिलनाडु के बड़े नेता भी इस जश्न में शामिल हुए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि त्योहार लोगों को साथ लाते हैं और एक उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं।
वहीं, मुख्यमंत्री विजय ने इस अवसर पर सभी की सफलता और उनके सपनों के पूरा होने की कामना की। ये संदेश बताते हैं कि ऐसे उत्सव समाज को आपस में जोड़ते हैं और लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना जगाते हैं।