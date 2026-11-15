हरियाणा: कार पर पलटा ट्रक, 4 की मौत; 5 साल का बच्चा चमत्कारिक रूप से बचा

हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा। क्रेन की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने बावल सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान दीपक, सरिता, नितिन और दिव्या के रूप में हुई है। यह परिवार भोलावास गांव से दिल्ली की तरफ जा रहा था, तभी वे इस दुखद हादसे का शिकार हो गए।

पुलिस अब उस ट्रक चालक की तलाश में जुटी है, जो दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया था। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है।